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10.02.2019 13:00
Рубрика: Российский автопром

Рассекречены эскизы автомобиля "Руссо-Балт" для президента

Текст: Валерий Карташов

Владимир Ярцев, известный автолюбителям как создатель дизайна "десятки", опубликовал эскизы представительского седана "Руссо-Балт", нарисованные им в 2002-2003 годах.

В 2000-х московская инжиниринговая компания A:Level, получившая права на торговую марку "Руссо-Балт", планировала сделать под эти брендом "люксовый" седан, который мог бы стать автомобилем президентского кортежа. Варианты внешнего вида такой машины и опубликовал Владимир Ярцев.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
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Предполагалось, что "Руссо-Балт" построят на базе британского Rolls-Royce Phantom, а дизайн, по задумке автора, должен был напоминать об автомобилях Русско-Балтийского вагонного завода, некогда поставщика императорского двора.

Напомним, в 2014 году в рамках проекта "Кортеж" рассматривалась возможность возрождения марки "Руссо-Балт" для выпуска новых российских автомобилей представительского класса. Но в итоге автомобили из проекта "Кортеж" получили новую специально созданную марку Aurus (от сочетания слов Aurum (лат. "золото") и Russia (лат. "Россия").

Aurus начал разрабатывать ФГУП "НАМИ" в рамках проекта "Единая модульная платформа" еще в конце 2012 года. Создана унифицированная платформа "ЕМП" и линейка премиальных автомобилей на ее базе. В полном составе в семейство будут входить: седан, лимузин (обычный и бронированный), микроавтобус, внедорожник и мотоцикл. Не исключено появление кабриолета и купе.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Стоит отметить, что единственным экземпляром "Руссо-Балт" в современной истории является оригинальный концепт Impression, который был построен на базе купе Mercedes-Benz CL 600.

Дебют концепт-кара, созданного в стиле 1930-х годов, состоялся на шоу элегантности в Вилла д-Эсте в 2006 году, а затем и на Женевском автосалоне 2007 года. После демонстрации компания A:Level получила несколько заказов, но дальнейшего развития проект так и не получил.

Что касается бывшего дизайнер АвтоВАЗа, то Владимир Ярцев с девяностых годов живет в Бельгии и сотрудничает с тюнинговыми компаниями.

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#автомобили