Москва вышла в мировые лидеры по числу автомобилей каршеринга

Бурное развитие рынка каршеринга вывело Москву в мировые лидеры по объемам этого рынка - автопарк арендных автомобилей российской столицы сегодня уступает только Токио, опережая Пекин и Шанхай. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Frost & Sullivan.

В Москве сегодня для поминутной аренды доступны более 16,5 тысячи автомобилей, в то время как в Токио этот показатель равен 19,8 тысячи, а в Пекине - 15,4 тысячи. Выбор в пользу арендных машин пользователи делают в силу того, что покупка и содержание собственной машины обходится дороже, к тому же преобладающую часть времени личный транспорт стоит без движения, делают вывод в Bloomberg.

О взрывном росте интереса москвичей к каршерингу на днях говорил и заммэра столицы по транспорту Максим Ликсутов. По его словам, в январе москвичи совершили 2,7 миллиона поездок на арендованных машинах - это сразу в четыре раза больше, чем в январе прошлого года, когда поездок было 700 тысяч.