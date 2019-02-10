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Рубрика: Коммерческий транспорт

Идем на обгон

Москва вышла в мировые лидеры по числу автомобилей каршеринга
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 29 (7787)
Бурное развитие рынка каршеринга вывело Москву в мировые лидеры по объемам этого рынка - автопарк арендных автомобилей российской столицы сегодня уступает только Токио, опережая Пекин и Шанхай. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Frost & Sullivan.
Фото: iStock
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В Москве сегодня для поминутной аренды доступны более 16,5 тысячи автомобилей, в то время как в Токио этот показатель равен 19,8 тысячи, а в Пекине - 15,4 тысячи. Выбор в пользу арендных машин пользователи делают в силу того, что покупка и содержание собственной машины обходится дороже, к тому же преобладающую часть времени личный транспорт стоит без движения, делают вывод в Bloomberg.

О взрывном росте интереса москвичей к каршерингу на днях говорил и заммэра столицы по транспорту Максим Ликсутов. По его словам, в январе москвичи совершили 2,7 миллиона поездок на арендованных машинах - это сразу в четыре раза больше, чем в январе прошлого года, когда поездок было 700 тысяч.