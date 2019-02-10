Абэ пообещал не оставлять потомкам проблему мирного договора с Россией

Проблема заключения мирного договора с РФ должна быть разрешена, ее не надо передавать будущим поколениям, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая 10 февраля на съезде правящей Либерально-демократической партии Японии.

Как отметил Абэ, "не надо передавать будущим поколениям проблему, которая не разрешена уже более 70 лет". Также он в очередной раз подчеркнул, что "полон решимости решить эту проблему нашими с президентом Путиным руками", и в этой связи намерен продолжать активные переговоры касательно мирного договора.

Первый раунд переговоров на уровне министров иностранных дел по проблеме мирного договора между Россией и Японией состоялся в Москве в январе. По его итогам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что первым шагом на данном направлении должно стать признание японской стороной суверенитета России надо всеми четырьмя южнокурильскими островами.

Ожидается, что следующая встреча глав МИД двух стран состоится на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в конце следующей недели.



