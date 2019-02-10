Новости

Появилось видео перехвата пассажирского самолета над Ливией 19:47
На юге Стокгольма прогремел взрыв: один человек погиб 19:16
Кузнецова: В Москву из Ирака доставят 27 российских детей 18:58
На 63-м году жизни умер известный спортивный журналист Андрей Петров 18:35
Новое "Простоквашино": Дядя Федор влюбился 18:18
В Сочи в честь пятилетия Олимпиады заложили капсулу времени 17:53
В Иране произошло землетрясение 17:52
Видео: Писатель Евгений Водолазкин запел в Минске на книжной ярмарке 17:16
Обновленная Mazda 6: как едет японский седан с турбомотором 17:10
Десятки тысяч испанцев потребовали провести досрочные выборы 17:08
В бундесвере вспыхнул новый скандал с экстремистами 16:58
Польша закупит американские системы залпового огня на 400 млн долларов 16:58
"Русские Витязи" опровергли появление новой фигуры пилотажа 16:57
Рогозин назвал причину неудачных запусков российских ракет 16:42
В Новороссийске полиция начала проверку избиения школьниц в ТЦ 16:33
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности 16:22
Названа причина пожара на базе футбольного клуба "Фламенго" 15:44
Полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо президентом 15:35
В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита 15:25
В Нюрнберге не удалось продать картины Гитлера 15:00
В Китае напечатали мост на 3D-принтере 14:46
В Сочи подростки на Mercedes устроили массовое ДТП 14:24
Конфуз в Боснии: английский посол перепутал порноактрису с математиком 14:07
Газпромбанк опроверг сообщения об открытии новых счетов для PDVSA 13:20
Церемонию открытия игр "Дети Азии" посмотрели в 11 странах 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В семи российских регионах завтра стартует первый этап перехода на цифровое эфирное вещание.
В семи регионах, где 11 февраля стартует первый этап перехода эфирного телевещания на "цифру", прошел флешмоб. Фото: РИА Новости В семи регионах, где 11 февраля стартует первый этап перехода эфирного телевещания на "цифру", прошел флешмоб. Фото: РИА Новости
В семи регионах, где 11 февраля стартует первый этап перехода эфирного телевещания на "цифру", прошел флешмоб. Фото: РИА Новости

На нулевом этапе с аналогом еще в начале декабря прошлого года простилась Тверская область. С 11 февраля настала очередь еще семи регионов - Чеченской Республики, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей. Остальные перейдут на "цифру" во время второго и третьего этапов, 15 апреля и 3 июня.

Фото: iStock
Депутаты намерены запретить рекламу лекарств на телевидении

Телевизоры, которые вещают в аналоговом формате в первых семи регионах, будут неделю транслировать информационную заставку по переходу на цифровой стандарт. На экранах аналоговых телевизоров будут и номера телефонов "горячих линий". Также можно зайти на сайт ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) или позвонить на ее "горячую линию": 8-800-220-20-02. Так что если человек испытывает трудности с подбором оборудования (дециметровой антенны или приставки, которая понимает стандарт DVB-Т2), то по "горячим линиям" он получит совет, какой магазин ближе к его дому, какое оборудование стоит приобрести. Сюда же надо звонить, если возникнут вопросы по настройке телевизора. Консультанты дадут совет. А волонтеры помогут выбрать и установить приставки. Бесплатно.

России продается более 1700 моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2. Минимальная цена - 6790 рублей. В розничной продаже есть и более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена начинается от тысячи рублей. На сайте смотрицифру.рф есть карта, на которой нанесены адреса и контактные данные 3191 магазина во всех регионах, где можно купить все необходимое для "цифры". Сервис помогает тем, кто хочет заменить телевизор, купить антенну или цифровую приставку DVB-T2 в дополнение к телевизору старого образца. Заказать оборудование можно и на "Почте России".

Если приставка и дециметровая антенна не подошли, то их можно вернуть или обменять. Обеспечить прием 20 цифровых каналов и передач, которые показывают в регионе в аналоге, способна и самая недорогая приставка стандарта DVB-Т2.

В выборе и установке приставки помогут волонтеры. Бесплатно. Приставка и дециметровая антенна не подошли? Их можно вернуть или обменять

В субботу в семи регионах, где 11 февраля стартует первый этап перехода на "цифру", прошел флешмоб, посвященный этому событию. В акции приняли участие почти 2400 волонтеров, которые уже помогают жителям в настройке домашней аппаратуры для приема цифрового сигнала.

Фото: Мария Сибирякова/РИА Новости
Эксперт: Люди будущего будут "зависать" в виртуальной реальности

Флешмоб стартовал в Магадане. Область первой в Дальневосточном федеральном округе переходит на цифровое вещание. В полдень на центральной площади собрались около 300 человек - студенты, обычные горожане, одетые в синие жилеты. Люди синхронно подняли над головами прямоугольники, которые образовали гигантское изображение телевизионной тестовой сетки с кругами и полосами. Ее мы привыкли видеть в аналоговом стандарте эфирного вещания во время перерывов в трансляции. Затем они перевернули свои таблички, и сверху появилась эмблема цифрового эфирного телевидения в форме бабочки с логотипами 20 телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы (Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург - Пятый канал", "Россия - Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр - Москва", РЕН ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, Муз-ТВ).

В других регионах тоже демонстрировали эти знаки, чтобы земляки могли понять их, увидев на экране телевизора. Если есть буква "А" рядом с логотипом телеканала, то идет прием аналогового телевидения, и следует настроить телевизор на прием "цифры", если телевизор поддерживает цифровой стандарт DVB-Т2. Нужна дециметровая антенна. Она может быть как домашней, так и общедомовой. Если телевизор не поддерживает нужный стандарт, то понадобится приставка. Для граждан, входящих в категории социально незащищенных, предусмотрена помощь в приобретении приставок.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Центральная Россия СКФО Чеченская Республика ДФО Магаданская область ПФО Пензенская область ЦФО Рязанская область ЦФО Тульская область Переход на цифровое телевидение
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рогозин назвал причину неудачных запусков российских ракет
Газпромбанк опроверг сообщения об открытии новых счетов для PDVSA
РФ представит в Совбезе ООН свой проект по выборам в Венесуэле
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Хвастливо и глупо: эксперт оценил заявление об убийце истребителя Су