В семи российских регионах завтра стартует первый этап перехода на цифровое эфирное вещание.

На нулевом этапе с аналогом еще в начале декабря прошлого года простилась Тверская область. С 11 февраля настала очередь еще семи регионов - Чеченской Республики, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей. Остальные перейдут на "цифру" во время второго и третьего этапов, 15 апреля и 3 июня.

Телевизоры, которые вещают в аналоговом формате в первых семи регионах, будут неделю транслировать информационную заставку по переходу на цифровой стандарт. На экранах аналоговых телевизоров будут и номера телефонов "горячих линий". Также можно зайти на сайт ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) или позвонить на ее "горячую линию": 8-800-220-20-02. Так что если человек испытывает трудности с подбором оборудования (дециметровой антенны или приставки, которая понимает стандарт DVB-Т2), то по "горячим линиям" он получит совет, какой магазин ближе к его дому, какое оборудование стоит приобрести. Сюда же надо звонить, если возникнут вопросы по настройке телевизора. Консультанты дадут совет. А волонтеры помогут выбрать и установить приставки. Бесплатно.

России продается более 1700 моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2. Минимальная цена - 6790 рублей. В розничной продаже есть и более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена начинается от тысячи рублей. На сайте смотрицифру.рф есть карта, на которой нанесены адреса и контактные данные 3191 магазина во всех регионах, где можно купить все необходимое для "цифры". Сервис помогает тем, кто хочет заменить телевизор, купить антенну или цифровую приставку DVB-T2 в дополнение к телевизору старого образца. Заказать оборудование можно и на "Почте России".

Если приставка и дециметровая антенна не подошли, то их можно вернуть или обменять. Обеспечить прием 20 цифровых каналов и передач, которые показывают в регионе в аналоге, способна и самая недорогая приставка стандарта DVB-Т2.

В выборе и установке приставки помогут волонтеры. Бесплатно. Приставка и дециметровая антенна не подошли? Их можно вернуть или обменять

В субботу в семи регионах, где 11 февраля стартует первый этап перехода на "цифру", прошел флешмоб, посвященный этому событию. В акции приняли участие почти 2400 волонтеров, которые уже помогают жителям в настройке домашней аппаратуры для приема цифрового сигнала.

Флешмоб стартовал в Магадане. Область первой в Дальневосточном федеральном округе переходит на цифровое вещание. В полдень на центральной площади собрались около 300 человек - студенты, обычные горожане, одетые в синие жилеты. Люди синхронно подняли над головами прямоугольники, которые образовали гигантское изображение телевизионной тестовой сетки с кругами и полосами. Ее мы привыкли видеть в аналоговом стандарте эфирного вещания во время перерывов в трансляции. Затем они перевернули свои таблички, и сверху появилась эмблема цифрового эфирного телевидения в форме бабочки с логотипами 20 телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы (Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург - Пятый канал", "Россия - Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр - Москва", РЕН ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, Муз-ТВ).

В других регионах тоже демонстрировали эти знаки, чтобы земляки могли понять их, увидев на экране телевизора. Если есть буква "А" рядом с логотипом телеканала, то идет прием аналогового телевидения, и следует настроить телевизор на прием "цифры", если телевизор поддерживает цифровой стандарт DVB-Т2. Нужна дециметровая антенна. Она может быть как домашней, так и общедомовой. Если телевизор не поддерживает нужный стандарт, то понадобится приставка. Для граждан, входящих в категории социально незащищенных, предусмотрена помощь в приобретении приставок.