СК проверит информацию об избиении школьниц в ТЦ Новороссийска

Сотрудники СКР по Краснодарскому краю проверят инцидент в торговом центре Новороссийска после того как в СМИ появились сообщения о переломе позвоночника у 15-летней девочки в результате конфликта с охранниками.

- Чтобы установить все обстоятельства произошедшего случая, а также характер и степень причиненных повреждений следственный отдел по Новороссийску СКР по краю направил ходатайство об изъятии материала проверки по данному факту и передаче его в следственные органы регионального управления, - рассказали сегодня журналистам в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как ранее писала "РГ", инцидент в ТЦ произошел еще 31 января. По предварительной версии охранники комплекса попросили двух девочек-подростков, находящихся в игровой зоне, покинуть здание, однако после вспыхнувшей перебранки, секьюрити схватили одну из школьниц и грубо потащили вверх по пожарной лестнице в специальную комнату для разбирательств. Происшествие попало на видео и было опубликовано в соцсетях. По словам матери пострадавшей, врачи диагностировали у дочери закрытый перелом поясничного позвонка.