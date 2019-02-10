РФ представит в Совбезе ООН свой проект по выборам в Венесуэле

Россия подготовила собственный проект резолюции Совбеза ООН по проведению президентских выборов в Венесуэле, об этом сообщает 10 февраля РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных президентских выборов (предыдущие прошли в мае 2018 года, Мадуро получил на них 67,8 процента голосов, однако результаты голосования не были признаны большинством стран Запада и Латинской Америки).

Вместо президентских выборов Мадуро предложил переизбрать Национальную ассамблею (парламент), который, по его словам, "находится под вопросом, в состоянии ли он выполнять свои функции".

При этом оппозиция во главе с самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо заявила, что обсуждает возможность проведения выборов президента в середине текущего года.

Свой проект касательно выборов в Венесуэле в Совбез ООН намерены также предоставить США.