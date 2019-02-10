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10.02.2019 15:55
Рубрика: Власть

В РФ оценили слова посла США о расходах Германии на оборону

Текст: Татьяна Замахина
Представители обеих палат парламента РФ прокомментировали призыв американского посла Ричарда Гренелла к Берлину увеличить расходы на оборону из-за России.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ранее посол США посоветовал немецким властям путем наращивания расходов послужить цели укрепления НАТО. В своем интервью Гренелл сообщил, что для нужд Альянса требуется повысить долю трат на оборону до 2 процентов от ВВП страны к 2024 году (Германия готова только на 1,5 процента).

"Россия стоит на пороге, каждому должно быть ясно, что НАТО сейчас нужно усиливать", - пояснил позицию США дипломат.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Данная рекомендация призвана оправдать новую гонку вооружений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его прогнозу, подобные высказывания в ближайшее время могут последовать не только от американской стороны, но и от военных Евросоюза.

- Такого рода идеи льют воду на мельницу нагнетания ситуации, - отметил он.

В верхней палате парламента РФ тоже оценили призыв посла США к ФРГ. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров связал заявление Вашингтона с позицией Германии по "Северному потоку - 2".

В США "считают, что именно российский газ стоит на пороге и несет какую-то опасность", заметил сенатор, назвав такую позицию "бредом".

Призывы Вашингтона, по его оценке, никак не отразятся на судьбе проекта, потому что поставки газа очень важны для правительства ФРГ и населения, считает Джабаров, передает RT.

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Он также отметил противоречие: США ранее выступали против милитаризации Германии, а сейчас "сами же ее и подталкивают".

Сенатор усомнился, что немцы захотят "вкладывать в НАТО эти 2%".

- Германия на шантаж не поддастся, но антироссийская политика Соединенных Штатов будет продолжаться еще очень долго, - резюмировал парламентарий.

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