Видео: Писатель Евгений Водолазкин запел в Минске на книжной ярмарке

В режиме нон-стоп крутится калейдоскоп Минской международной книжной ярмарки . Более 300 издательств из 35 стран, живые людские потоки, креативные стенды, дискуссионные площадки... И старожилы-знатоки говорят, что атмосфера становится похожей на феномен книжного фестиваля "Красная площадь"... По крайней мере, российское присутствие в Минске точно несет все родовые черты самого креативного и модного фестиваля последних лет. Причем, и за рамками павильона "БелЭкспо".

Издательство "Молодая гвардия" с авторами и героями самой раскрученной своей серией ЖЗЛ (Максим Макарычев и легендарный Александр Мальцев) собрали аншлаг в академии физкультуры. К Николаю Долгополову, знатоку гениев разведки, за автографом стояла часовая очередь (бОльшая выстроилась только к лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич).

Павел Басинский в Доме Москвы представил свой фильм "История одного назначения"... Там же Борис Пастернак со своим издательством "Время" предложил Веронике Долиной не только читать, но и петь...

Но самое неожиданное случилось на Российском национальном стенде во время выступления Евгения Водолазкина, когда он представлял свой новый роман "Брисбен". Поклонников у питерского писателя и в Минске множество. Свидетельствую лично. Вопросы читателей такие точные и славные... Диалог с публикой - всем в радость. Но вдруг у соседей громко, с мощной фонограммой стали представлять песни на стихи одного поэта...

И что делать? Я, как ведущая, почти растерялась: ничего не слышно. Евгений неожиданно предлагает запеть всем белорусскую "Купаленьку"... И случился удивительный хор. Он зазвучал так чисто и сильно, со всех концов зала стали подтягиваться люди. И многоголосие заглушило все фонограммы...

Люди аплодировали друг другу, Евгению Водолазкину, счастливому мгновению - петь, быть...

Рассказываю белорусскому министру Александру Карлюкевичу про это случайное чудо. И мы оба благодарно смотрим на Николая Ефимовича, генерального директора ТВ "БелРос" - только его телеоператору удалось заснять, как русский писатель Евгений Водолазкин в одно мгновенье стал солистом и дирижером хора белорусских читателей...