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10.02.2019 09:10
Рубрика: Видео

Видео: при неудачной попытке обгона седан сделал боковое сальто

Текст: Вадим Давыденко

В спортивной гимнастике это оценили бы на 6.0, 6.0, 6.0. Первый участник делает резкий разбег, а второй осуществляет поддержку и помогает первому исполнить что-то среднее между маховым сальто назад и боковым сайдфлипом. В конце элемента первый эффектно приземляется почему-то вверх ногами, то есть на голову, а ошеломленная неожиданной развязкой публика даже не решается рукоплескать.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но это было не в спортивном зале с гимнастами, а с машинами на скоростном шоссе. Черный седан неосторожно сблизился с красным внедорожником, пытаясь втиснуться между ним и белым спорткаром и совершить обгон. Но на свою беду, чиркнул передним правым колесом по заднему левому колесу внедорожника.

Остальное сделали высокая скорость машин и бессердечная гравитация. По красивой траектории седан взмыл носом вверх, а затем сделал оборот на 180 градусов прямо перед капотом изумленного спорткара и приземлился на крышу на обочине.

Снявшему на видеорегистратор водителю этот фокус напомнил кульбит Марио из незабвенной игрушки 90-х, поэтому он не удержался от титров Game Over.

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#видео #авто