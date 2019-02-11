Фильм "Рома" Альфонсо Куарона признан лучшим по версии BAFTA

Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA) в номинации "Лучший фильм". Об этом было объявлено на 72-й церемонии, состоявшей в Альберт-Холле в Лондоне.

Кроме того, картина завоевала еще три награды: за лучшую режиссуру, как лучший иностранный фильм и за лучшую операторскую работу, пишет ТАСС.

Черно-белый фильм "Рома", снятый в 2018 году, повествует о драматичной судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах. Рома - это один из мексиканских кварталов, где и разворачивается история.

Ранее картина уже получила два "Золотых глобуса" и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Лента также была номинирована на премию "Оскар" в 10 категориях.