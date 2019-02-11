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11.02.2019 06:45
Рубрика: В мире

Фото "лысого" Трампа взорвало соцсети

Текст: Марина Алешина

Дональд Трамп проснулся знаменитым. Творческие эксперименты американского блогера с фотографией президента США, обработанной в графическом редакторе, буквально взорвали интернет.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Трамп ответил на обвинения в безделье

Коллаж с "отфотошопленным" хозяином Белого дома - без его знаменитой шевелюры и бронзового автозагара, над которыми и так изрядно подшучивают - собрал уже 64 тысячи "лайков", 22 тысячи пользователей соцсетей его перепостили, а уж в комментариях творится безудержное веселье.

"Я решил представить, что будет, если взять естественный цвет кожи вокруг глаз и нанести его на все лицо, а еще убрать этот пересаженный крашенный гребешок", - прокомментировал свои художества блогер "с юга солнечной Калифорнии" под ником Stone Cold, называющий себя "среднестатистическим американцем, который извлекает юмор из политики".

На его страничке в Twitter, где он зарегистрировался в 2016 году, стоит хештег #Сопротивление (#TheResistance). Теперь в ехидных комментариях нет отбоя. Одни пишут, что "естественный" Трамп стал, наконец, похож на обычного человека, другие - на супергероя, третьи - на злодея из фильмов ужаса, а четвертые даже находят сходство с советскими генсеками. Что думает об этом сам хозяин Овального кабинета, пока не известно.

В мире США Дональд Трамп
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