Каким будет возрожденный РАФ: первые изображения

- Сегодня мы находимся на стадии проектирования, - рассказал "Российской газете" генеральный директор предприятия SIA "Rigas Autobusu Fabrika, RAF" Кирилл Шумейко. - Независимо друг от друга работают дизайнеры и группы инженеров из разных стран. В частности, дизайном занимаются люди с мировым именем. Это профессор, доктор искусствоведения кафедры промышленного дизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица Светлана Вагаршаковна Мирзоян и кандидат искусствоведения Дмитрий Азрикан. Результат их работы можно будет увидеть позже, и это будет уже патентное изображение.

Шумейко не преувеличивает. Одессит Азрикан в 70-80-е годы прошлого века был лицом советского промышленного дизайна, создал невероятный по тем временам проект "умного дома", а сейчас трудится в Чикаго. К многочисленным свидетельствам на разработку промышленных образцов и патентам, полученным еще в СССР, он сначала прибавил российские, а теперь и американские. А еще Азрикан известен во всем мире как создатель метода дизайн-программирования и автор одной из ведущих программ подготовки промдизайнеров. Непосредственно автомобилями он до сих пор не занимался. Но, пожалуй, других вызовов в профессиональной сфере для почтенного ученого и не осталось.

Фото: Rigas Autobusu Fabrika.

Для Светланы Мирзоян работа над новым "РАФиком" и вовсе дело чести, а может, и всей жизни. Ровно 60 лет назад - в 1959 году - молодая дизайнер пришла работать на Рижскую автобусную фабрику и вскоре создала облик RAF-977, легендарного 10-местного микроавтобуса "Латвия". История этой знаменитой машины тесно связана с карьерой Мирзоян. Она была единственным художником-конструктором на РАФе и занималась не только автодизайном, но и символикой, колористическими решениями, графикой рекламной продукции. Итог - престижные международные награды, которые получила "Латвия" на автовыставках в Брюсселе и Париже. А спустя десятки лет Светлана Вагаршаковна получила возможность, по сути, продолжить начатый ею же проект.

- Новый РАФ будет как бы современной интерпретацией 977-го, "гены" первой модели РАФа обязательно проявятся в будущем микроавтобусе, - подтвердил Кирилл Шумейко.

Пока же над эскизами машины под руководством Светланы Мирзоян работает группа студентов СПГХПА им. А.Л. Штиглица - Анастасия Первушкина, Диана Ушакова, Мария Возняк, Мария Корнаухова, Ольга Курдюкова, Полина Власова и Марат Джомарт.

- Перед ними была поставлена задача проектирования малого низкопольного городского автобуса, с которой они отлично справились, - констатировал топ-менеджер. - Их проект достаточно хорошо отражает будущий внешний облик и соответствует требованиям о пассажировместимости. Салон будет иметь 15 стационарных сидячих мест, 3 откидных и до 18 стоячих. Помимо этого он будет оборудован местом для людей с ограниченными возможностями и детских колясок. Естественно, в реальности автобус будет выглядеть несколько иначе, но уже есть полное представление об общих чертах.

Фото: Rigas Autobusu Fabrika.

По словам Кирилла Шумейко, прототип или экспериментальный образец возрожденного "РАФика" появится, скорее всего, уже в 2020 году. Впрочем, точных сроков гендиректор Rigas Autobusu Fabrika называть не спешит. Говорит, "некоторые вопросы тормозятся извне, и пока не все идет по плану". Главная задача на сегодня - приобретение или строительство экспериментального цеха в ближнем пригороде Риги, где и будут собираться прототипы и предсерийные образцы.

- Возводить сразу большой завод не совсем разумно, надо понимать, каким будет спрос на рынке, - пояснил Кирилл Шумейко. По той же причине он не раскрывает пока общий объем вложений в проект. Он зависит от успеха прототипа, проект которого должен заинтересовать инвесторов.

Впрочем, Шумейко уверен, что новый РАФ на электрической тяге будет интересен муниципальным и частным перевозчикам - и не только в Латвии.

- Мы предлагаем экологически чистое, тихое и экономически эффективное транспортное средство, которое легко сможет работать на старых узких улицах европейских городов, в том числе в ночное время, не нарушая покой жителей. Также наш микроавтобус сможет заменить дизельные аналоги, которым в скором времени будет закрыт въезд во многие города по экологическим требованиям, - убежден топ-менеджер.

Фото: Rigas Autobusu Fabrika.

Кстати

Одновременно с дизайнерами над проектом возрожденного РАФа работают и инженеры. Перед ними стоит задача создать автобус на электрической тяге в двух вариантах исполнения - с возможностью подключения к троллейбусной контактной сети для подзарядки в движении и со вспомогательным генератором. Предполагается, что у автомобиля будет трехфазный асинхронный двигатель мощностью 48 кВт. Запас хода на одной зарядке составит 150-180 км. В список обязательных опций войдут климатическая установка, LCD-мониторы, аудио-группа и USB-разъемы для подзарядки гаджетов.