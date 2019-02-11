Можно ли кузов "Жигулей" развернуть задом наперед

Представьте себе на секундочку, что утром вы как обычно мчитесь на своей роскошной иномарке на работу или в вуз, а вас с легкостью обгоняет едущий задом наперед старенький автомобильчик. На скорости 60-70 км/ч, дребезжа, коптя и подпрыгивая.

А теперь представьте, что он мчится легко, явно не на задней передаче, а на третьей или четвертой, но чисто делает повороты, перестроения из ряда в ряд и прочие маневры, словно бы так и надо.

И последнее: представьте, что это раритетная, вся из золотых 1970-х, ВАЗ-"двойка" оригинальной сборки и упоительного канареечного цвета. Представили? А теперь гляньте на свое лицо в зеркале.

Только ради этого, ради изумленных лиц сотен автомобилистов, тысяч пешеходов и парочки патрульных ДПС, всё и затеяли ребята из "Гараж 54". Спилили "болгаркой" кузов, развернули на 180 градусов и приварили, адаптировали привод и электрику и готово! Что вышло - смотрите на видео.

Конечно, есть небольшие неудобства - водительское сиденье оказалось в глубине салона, что ухудшает обзор. Ну и движок оказался в салоне, что прибавляет шума c дымом и вообще создает атмосферу. Тем не менее этот тянитолкай абсолютно жизнеспособен и может передвигаться без посторонней помощи, правда, пока лишь внутри гаража. О первом его выезде в свет мы обязательно расскажем.