Названы российские регионы с наиболее доступным бензином

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату могут купить жители Ямала, меньше всего - Дагестана, следует из подсчетов экспертов агентства РИА Рейтинг.

Исследование проводилось на основе данных Росстата. Аналитики рассчитывали объем бензина марки АИ-92, который могут купить на собственную среднемесячную зарплату жители разных регионов России, после чего был составлен рейтинг субъектов по доступности бензина для населения. Доступный объем бензина определялся делением среднемесячной зарплаты в регионе (с вычетом НДФЛ) с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года на стоимость бензина в этом регионе в середине января 2019 года.

Традиционно в топ рейтинга вошли в основном территории Крайнего Севера, Москва и Санкт-Петербург. Первое место занял Ямало-Ненецкий округ, где на среднюю зарплату можно купить 2006 литров бензина в месяц. На втором месте - Москва с показателем 1699 литров, на третьем - Ненецкий автономный округ (1588 литров).

Согласно исследованию, купить на среднюю зарплату больше тысячи литров бензина могут также жители Чукотки, Магаданской, Сахалинской, Мурманской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Камчатки, Петербурга, Якутии и Коми.

В конце рейтинга оказались республики Северного Кавказа. Его замыкают Дагестан (483 литра), Карачаево-Черкесия (508 литров) и Кабардино-Балкария (517 литров). В замыкающую рейтинг десятку вошли также Калмыкия, Крым, Адыгея, Чечня, Ивановская и Тамбовская области, а также Алтайский край.

В 2018 года средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 в России выросла на 9,9 процента. В 43 регионах темпы роста превысили 10 процентов. Самый быстрый рост цен наблюдался в Чечне, Севастополе, Крыму, на Алтае и в Северной Осетии, самый медленный - на Камчатке, Сахалине, Амурской области и в Приморском крае.