Почему россияне охотно покупают белорусские автомобили

Кристально-белые и базальтовые автомобили " БелДжи ", серийное производство которых освоено в прошлом году, добавили светлых тонов на трассах Союзного государства. Только в минувшем году реализовало около пяти тысяч современных машин автомобилей в России и 3,7 тысяч в родных пенатах. Об этом сообщил накануне телеканалу СТВ руководитель завода Геннадий Свидерский.

Причем, уточнил он, из реализованных в Беларуси автомобилей почти две тысячи проданы через схему кредитования. Эта программа, заверил представитель предприятия, будет работать и в текущем году. "Наши дилеры формируют портфель и в России, и в Беларуси. Исходя из этого заказываем комплекты и планируем работу", - пояснил Свидерский, подчеркнув, что совместное белорусско-китайское предприятие по сборке легковых автомобилей справляется со всеми заказами, обеспечивая равновесие между своими производственными планами и заявками дилеров.

Кстати, конструкторы не собираются останавливаться на достигнутом результате. Продолжают выходить на конвейер и новинки модельного ряда. В частности, в четвертом квартале прошлого года разработчики представили новую модификацию Geely Atlas. "Уже поставлен на серийное производство автомобиль с объемом двигателя 1,8 Turbo, уже в феврале открываем продажи на эти машины", - добавил собеседник.

Пока завод производит три основные модели в различных модификациях. Но есть намерение уже через год предложить потребителю еще одну модель (востребованную Х11), о чем сейчас ведутся переговоры с компанией Geely.

А вот с производством электромобилей китайские партнеры белорусов пока не спешат. "Для их продажи должны быть созданы определенные условия: субсидирование, инфраструктура. Если в Беларуси такая программа будет реализовываться, то, думаю, Geely будут участвовать", - уточнил Свидерский.

Руководитель завода пояснил, что для его коллектива сейчас на первый план выходит задача сервисного обслуживания. "Мы должны обеспечить потребителю комфортные условия. Тогда автомобиль будет успешен на рынке. И вторая задача этого года - расширение географии продаж. Ведутся переговоры с Сербией, Литвой, Польшей", - уточнил собеседник.

Продолжает наращиваться и мощность производства, добавил он. Сейчас с конвейера сходит по одному автомобилю в четыре минуты. Руководство рассчитывает уже в первом полугодии этого года выйти на проектную мощность - 120 машин за смену.