Новости

Вышел новый разочаровывающий тизер "Аладдина" от Гая Ричи 11:35
В Кемерове закончился карантин по гриппу и ОРВИ 11:26
Фото: в Москве началась церемония прощания с Сергеем Юрским 11:26
Широкополосный доступ к интернету получат почти 100% россиян 11:26
Илон Маск рассказал о новых рекордах двигателя Raptor 11:26
Экс-замглавы МВД Якутии осужден за попытку изнасилования подчиненной 11:23
На 29-м году жизни погиб рэпер Cadet 11:21
Малый и средний бизнес будет создавать треть российского ВВП 11:17
Назван срок поставки первой партии улучшенных "Ночных охотников" 11:13
В центрах Росстандарта 11 февраля можно бесплатно проверить тонометры 11:09
В Москве потеплеет до 2 градусов 11:05
Фото и видео: братья Насери снимают мини-фильм в Магасе 11:05
Эксперты озвучили среднюю цену на новый автомобиль в России 11:04
В Беларуси подросток напал с ножом на учительницу 10:59
Жительница Братска через суд доказала, что жива 10:52
В Москве "перепрошили" 92 светофора 10:48
В Московском зоопарке родились пингвинята 10:40
Почему россияне охотно покупают белорусские автомобили 10:30
В Абакане все школы закрыли на карантин из-за гриппа 10:23
В Перми хакера обвинили в хищении денег клиентов интернет-магазина 10:12
Правительство определило бюджет на нацпроекты 10:08
Можно ли кузов "Жигулей" развернуть задом наперед 10:06
Французский актер Сами Насери сыграет таксиста в ролике о Магасе 10:05
В Курганской области в ДТП с автобусом погибли два человека 09:57
Удерживаемый на Украине капитан судна "Норд" вернулся в Керчь 09:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
11.02.2019 10:08
Рубрика: Экономика

Правительство определило бюджет на нацпроекты

Текст: Роман Маркелов
Правительство опубликовало информационные материалы на основе паспортов национальных проектов. Целевые показатели и основные результаты нацпроектов размещены на сайте кабмина в виде тезисов с инфографиками и таблицами.
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Опубликованные материалы представляют основные целевые показатели и ожидаемые результаты реализации двенадцати национальных проектов. Это "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология", "Наука", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт". Также в материалах содержатся ключевые сведения о структуре, целевых показателях и результатах реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Правительство продлило программу развития ОПК до 2027 года

Из материалов, опубликованных правительством, следует, что общий бюджет нацпроектов составит 25,7 триллиона рублей.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, указывается в пояснении на сайте кабмина. Они сформированы на основе майского указа президента России Владимира Путина. Национальными целями развития до 2024 года в нем названы в том числе рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, рост доходов населения, снижение уровня бедности. Также поставлены задачи вхождения России в топ-5 мировых экономик и ускоренного технологического развития.

В середине января на Гайдаровском форуме в Москве первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заявил, что россияне увидят "реальные и скорые" изменения по итогам реализации нацпроектов. По его словам, наглядные изменения произойдут в городской среде, качестве медицинского обслуживания и появлении новых рабочих мест.

Экономика Макроэкономика Правительство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Беларуси подросток напал с ножом на учительницу
Российский спутник засек неизвестные науке физические явления
Британия предъявит России "плату за провокации"
Фильм "Рома" Альфонсо Куарона признан лучшим по версии BAFTA
В Венесуэле начались крупнейшие в истории страны военные учения