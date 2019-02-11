Правительство определило бюджет на нацпроекты

Опубликованные материалы представляют основные целевые показатели и ожидаемые результаты реализации двенадцати национальных проектов. Это "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология", "Наука", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт". Также в материалах содержатся ключевые сведения о структуре, целевых показателях и результатах реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Из материалов, опубликованных правительством, следует, что общий бюджет нацпроектов составит 25,7 триллиона рублей.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, указывается в пояснении на сайте кабмина. Они сформированы на основе майского указа президента России Владимира Путина. Национальными целями развития до 2024 года в нем названы в том числе рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, рост доходов населения, снижение уровня бедности. Также поставлены задачи вхождения России в топ-5 мировых экономик и ускоренного технологического развития.

В середине января на Гайдаровском форуме в Москве первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заявил, что россияне увидят "реальные и скорые" изменения по итогам реализации нацпроектов. По его словам, наглядные изменения произойдут в городской среде, качестве медицинского обслуживания и появлении новых рабочих мест.