В Абакане все школы закрыли на карантин из-за гриппа

Учебный процесс в школах столицы Хакасии полностью остановлен. Основание стало ухудшение эпидемиологической обстановки по заболеваемости гриппом и ОРВИ, указывается в сообщении мэрии Абакана.

По данным департамента образования администрации города, на сегодняшний день закрыты все 23 школы. Их ученики останутся дома как минимум до 18 февраля.

Такое решение, как отмечают в ведомстве, вынужденное. Остановить распространение эпидемии сначала пытались ограниченными мерами. Еще 8 февраля по домам было отправлены учащиеся 61 класса из 14 абаканских школ. Но ситуация с заболеваемостью не улучшилась, поэтому решено было ввести карантин во всех учебных учреждениях города. Также в школах отменили все массовые культурно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия.

Ранее минобрнауки республики сообщало, об ограничениях учебного процесса и в других города и населенных пунктах республики. Из-за гриппа оказались закрыты 31 школа, в том числе в Черногорске, Саяногорске и Сорске.

Кстати

Как сообщают в Роспотребнадзоре, эпидемический порог по гриппу превышен в 43 регионах России.