Удерживаемый на Украине капитан судна "Норд" вернулся в Керчь

Капитан захваченного Украиной российского рыболовецкого сейнера "Норд" Владимир Горбенко вернулся домой, в Керчь. Об этом "РГ сообщила пресс-секретарь судовладельца сейнера "Норд" Анна Шевелева.

Она уточнила, что благополучное возвращение Владимира на Родину, в Керчь - "его личный проект".

- Горбенко чувствует себя не очень и пока просит его простить: как только он будет готов, сам расскажет все подробности, - пояснила Шевелева.

Местонахождение Горбенко оставалось неизвестным с 26 января, когда он исчез в украинском городе Мелитополе. Правоохранительные органы Украины после исчезновения капитана возбудили уголовное дело по статье 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Как оказалось, Горбенко приехал в Крым по паспорту гражданина РФ вопреки настоятельным просьбам властей Украины признать себя громадянином незалежной и вернуться на родину именно по украинскому паспорту.

Пограничники задержали судно "Норд" с экипажем, в составе которого находились 10 человек, 25 марта 2018 года. Их незаконно удерживали на Украине много месяцев. Но в конце концов два человека покинули Киев через аэропорт Минска, а семеро в октябре 2018-го смогли вернуться на Родину благодаря обмену на моряков украинского судна "ЯМК-0041".