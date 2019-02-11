В Москве "перепрошили" 92 светофора

На самых оживленных перекрестках Москвы с начала года изменены настройки 92 светофоров. Как сообщил официальный портал столичной мэрии, "перепрошивка" сделала дороги удобнее и для пешеходов, и для водителей.

Главная новость для автомобилистов - стало меньше перекрестков, где ночью светофоры мигают желтым. Этот сигнал, напоминаем, разрешает движение, но предупреждает о нерегулируемом перекрестке или пешеходном переходе. Этот так называемый "ночной" режим отменен на 72 участках, и теперь светофоры там работают круглосуточно.

Режим работы светофоров меняли в основном по просьбам жителей районов Сокольники, Дорогомилово, Аэропорт, Раменки, Ивановское и ряда других территорий. В одних случаях для пешеходов сократили время ожидания зеленого света, в других - продлили "зеленый". В результате теперь перейти с Осенней улицы на Крылатскую можно не за 20, а за 25 секунд. А на пересечении Головановского переулка и Усиевича пешеходы ждут "зеленого" теперь не 65, а 45 секунд.