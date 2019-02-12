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Рубрика: Культура

Актер оптом и в розницу

Владимир Мединский: Как поставить пьесу и не угодить в тюрьму
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(7790)

Театральное творчество - отдельно, а скрепки, шторы и стулья - отдельно. В эту сторону будет совершенствоваться закон. Министерство культуры России представило журналистам пакет инициатив по деятельности театров. Часть из предложений уже подготовлена и вынесена для обсуждения с театральным сообществом. К слову, проблему пересмотра ныне существующей системы госзакупок обсуждали в начале года директора театров на Совете экспертов в "РГ" ("Гвоздь программы", 14.01.2019).

Владимир Мединский гарантирует: изменения в законодательстве сделают "жизнь театра легче". Фото: Станислав Красильников/ТАСС Владимир Мединский гарантирует: изменения в законодательстве сделают "жизнь театра легче". Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Владимир Мединский гарантирует: изменения в законодательстве сделают "жизнь театра легче". Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сложившееся положение волнует и власть. "В январе премьер-министр Дмитрий Медведев дал министерству поручение провести работу по корректировке законодательства, в том числе касающегося конкурсов на проведение закупок в сфере культуры. Нам предложено посмотреть на это пристальнее", - рассказал Владимир Мединский. В ведомстве впервые за долгие годы разрабатываются не единичные поправки, а их целостный набор - от поправок в базовое законодательство до подзаконных актов. Министр заверил, что изменения сделают "жизнь театра легче", позволят больше заниматься творчеством, а меньше составлением отчетов и бумаг. По его мнению, творческие процессы в рамках действующего законодательства, в частности закона о контрактной системе в сфере госзакупок, "живут довольно сложно". "Вопросы, которые связаны с творчеством, не укладываются в существующие законодательные рамки, и здесь точно нужны изменения во всех сферах культуры", - подчеркнул он.

Минкукульт предложил создать должность президента в российских театрах

Ведь закон предполагает закупку товаров и услуг, а спектакль, считает министр культуры, это не товар, а продукт индивидуальный: "Нельзя выбрать по аукциону режиссера. Нельзя по 44 ФЗ (закону о госзакупках. - Прим. ред.) заменить актера, который заболел, или оптом купить костюмы и декорации".

Конкретные идеи Минкультуры России озвучил замминистра Павел Степанов. К примеру, вывести из-под действия закона о госзакупках приобретение авторских и смежных прав. Обсуждается также возможность повысить лимит закупок учреждений у единственного поставщика как минимум в 10 раз.

Среди других предложений - долгожданное введение в российских театрах должности президента. "Управление театром как сложным механизмом, конечно, требует отдельного взгляда, - объяснил Степанов и добавил, что министерство уже проводит политику по разделению должностей директора и художественного руководителя. Но случается, и третье лицо будет не лишним. - Мы приходим к выводу, что иногда в этой структуре управления деятельности театра как административно-хозяйственной, так и творческой возникает целесообразность введения такой должности, как президент".

Также министерство будет прорабатывать законодательную базу для приглашения "уникальных иностранных артистов", попытается снизить арендную ставку для книжных магазинов в театрах и изучит возможности целевого трудоустройства студентов театральных вузов. Среди самых спорных идей министерства - разработка критериев востребованности артистов, где главным показателем будет оценка занятости в спектаклях.

Культура Театр Правительство Минкультуры
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