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13.02.2019 13:07
Рубрика: Происшествия

Двоюродному брату Арашукова не изменили меру пресечения

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд не стал изменять меру пресечения двоюродному брату сенатора от КЧР Арашукова - Руслану Арашукову, который является гендиректором двух астраханских газораспределительных компаний, входящих в структуру Газпрома.

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Адвокаты просили Мосгорсуд отменить своему клиенту содержание в СИЗО и заменить его на домашний арест либо отпустить под залог в пять миллионов рублей. Защита обратила внимание суда на то, что Руслан Арашуков имеет на иждивении четырех малолетних детей и является единственным кормильцем в многодетной семье. Адвокаты также попросили суд приобщить к делу положительные характеристики Арашукова и его награды, в том числе грамоты от председателя СКР и Генпрокурора.

В свою очередь, представители следствия и прокуратуры в суде просили оставить постановление Басманного суда об аресте Руслана Арашукова до 30 марта без изменений. Сам Арашуков заявил суду о своей невиновности и попросил принять решение "по совести".

Ранее Мосгорсуд признал законным заключение под стражу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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