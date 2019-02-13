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13.02.2019 19:03
Рубрика: Происшествия

ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов

Текст: Юлия Кривошапко

Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила на отечественном зерновом рынке пять крупных "площадок" недобросовестных поставщиков, которые создают условия для легализации НДС, заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками.

Проверки, проводившиеся совместно с ФСБ в 13 регионах страны, были организованы для ликвидации таких "площадок", пояснили "РГ" в пресс-службе ФНС.

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Налоговая служба должна оценить степень вовлеченности компаний в незаконную схему минимизации налоговых обязательств и получению ими необоснованного конкурентного преимущества над добросовестными участниками рынка. В ФНС уточнили, что речь идет о крупнейших мукомольных, животноводческих, комбикормовых заводах-переработчиках.

Отраслевой проект по пресечению схем необоснованной налоговой оптимизации в сфере оборота сельскохозпродукции налоговики ведут с 2017 года. В рамках этой работы участники рынка подписали отраслевую Хартию, подразумевающую переход на прямые поставки и отказ от сотрудничества с недобросовестными контрагентами.

Происшествия Правосудие Следствие Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минфин ФНС
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