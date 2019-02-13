В брянском райцентре Суземка подал в отставку директор управляющей компании, следящей за состоянием дорог в поселке. Сергей Цуканов ушел по собственному желанию, а поводом стала безобразная сцена, снятая на видео.

В Суземке прошел мощный снегопад, а затем наступила оттепель. Снег раскис, на дорогах райцентра - и без того неидеальных - появились лужи. Почистить тротуары коммунальщики не успели, потому школьники на занятия идут по дороге. Когда встречаются глубокие лужи во всю ширину улицы, дети взбираются на высокие сугробы по обочинам и ползут по ним, как альпинисты. Родителям такой экстрим надоел, и они пожаловались в администрацию. Глава УК "Суземкакомсервис" приехал с проверкой и попал на разгневанных жителей. Одна женщина пыталась увлечь директора в глубь квартала, чтобы показать, что там творится. Но Цуканов заявил, что "никакой он не начальник", и предложил ей "протрезветь". Сочтя свою миссию выполненной, директор УК сел в машину, но оскорбленная жительница в резиновых сапогах встала на пути сияющего лаком "Опеля". Коммунальщика это не остановило, и он тронулся с места. Когда та попыталась уцепиться за дверь иномарки, Цуканов окончательно потерял терпение: "Я сейчас тебя в рыло хлопну, поняла?!"

После того как видео инцидента появилось в интернете, директор "Суземкакомсервиса" опубликовал свой ролик - с извинениями. Он оправдывался напряженным днем, большим объемом работы и нервотрепкой. "Я прошу извинения за некорректно выраженные слова", - произнес Сергей Цуканов в камеру и добавил, что лужи на проблемном участке были убраны за два часа.

Не известно, приняла ли извинения директора оскорбленная им жительница Суземки, но в местной администрации сочли, что видеообращения явно недостаточно. "Хамство и работа с населением несовместимы", - заявил глава района Борис Слипухов и пообещал директора УК уволить.

Несмотря на то что де-юре "Суземкакомсервис" - компания частная, де-факто ее учредителем является МУП "Поселковая ярмарка". Так что заявление Цуканова подписано, в УК назначен новый руководитель.