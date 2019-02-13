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13.02.2019 14:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Восхитившая Илона Маска машина попала на штрафстоянку в Ставрополе

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В Ставрополе отправили на штрафстоянку автомобиль народного умельца, который переоборудовал его для поездок задом наперед. Об этом в среду "РГ" сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Фото: www.facebook.com/profile.php?id=1561044165
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Напомним, ранее первыми на странный ВАЗ-2106 обратили внимание жители города. Они засняли, как молодой человек едет на отечественной легковушке багажником вперед. Выяснилось, что 18-летний студент из Невинномысска сам переделал классику советского автопрома - переставил двигатель, а также развернул руль и педали в другую сторону.

Вскоре молодой талант стал известным на всю страну, а потом на него и вовсе обратил внимание Илон Маск. Он ретвитнул новость про чудо-"шестерку", оставив комментарий на русском "хаха офигенно".

Однако восхищение американского изобретателя не разделили в краевом управлении ГИБДД по Ставрополью.

- В настоящее время транспортное средство изъято и помещено на охраняемую стоянку, - заявили в ведомстве.

На владельца машины составили сразу три протокола об административном правонарушении за движение задним ходом на перекрестке, за отсутствие страхового полиса, а также за несанкционированные изменения в конструкции транспортного средства.

Материалы дела также направили в регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД. Там аннулировали регистрацию экспериментальной ВАЗ-2106. Вернут ее только после того, как парень восстановит заводской конструктив машины.

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