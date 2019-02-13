Главного архитектора Ростовской области взяли под стражу

В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского, чиновника по решению суда заключили под стражу.

Напомним, уголовные дела в отношении главного архитектора региона Алексея Полянского, а также его коллег - главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и занимающего аналогичную должность в администрации Мартыновского района Александра Корчиги возбудили практически одновременно. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий.

В частности Полянский, по информации регионального управления Следственного комитета РФ, в 2010 году, являясь главным архитектором Ростова-на-Дону, незаконно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоэтажки с подземной автостоянкой. Позже этот жилой дом признали не соответствующим нормам строительства. В результате около 35 миллионов рублей дольщиков, участвующих в строительстве, дома оказались похищены.

Сейчас по уголовному делу выполняются все необходимые следственные действия, чиновник же по решению суда взят под стражу.