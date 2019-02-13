На Кубани осудили директора цирка, где львица напала на девочку

Новости

Французы назвали Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола 23:34
Вашингтон не увидел следов присутствия российских военных в Венесуэле 23:23
Глава генштаба Ирана обсудит в Сочи военное сотрудничество с РФ 23:04
В аварии с автобусом в Северной Македонии погибли не менее 13 человек 22:48
СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ 22:48
Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу 22:44
Под Москвой поезд сбил двоих подростков 22:31
Во Франции разоблачили сообщество журналистов для травли коллег 22:28
В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам теракта против военных 22:18
С арестованного в Осло гражданина РФ сняли обвинение в терроризме 22:09
В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку 22:06
РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов 21:52
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных 21:42
Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека 21:38
Трамп: США рассматривают все варианты по Венесуэле 21:36
Мадуро пообещал, что Гуайдо предстанет перед судом 21:16
Найдено место гибели американского авианосца "Хорнет" 21:14
Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов 20:53
Биатлонистка Софья Цыплухина завоевала "бронзу" на ЕЮОФ-2019 20:45
Французская делегация поучаствует в праздновании 5-летия Крымской весны 20:42
"Пусть говорят" не отменили из-за пожара в Останкино 20:41
Закон об органике может быть расширен на непищевую продукцию 20:36
В "Останкино" потушили пожар 20:34
В Иране не менее 20 военных стали жертвами атаки смертников 20:01
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1" 19:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
13.02.2019 13:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани осудили директора цирка, где львица напала на девочку

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Успенский районный суд Краснодарского края вынес приговор в отношении 51-летнего директора цирка шапито, в котором в октябре прошлого года в разгар представления львица нанесла раны четырехлетней девочке. Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы в тюрьме.

"Также удовлетворены исковые требования прокурора на сумму 2,5 миллиона рублей. Родители пострадавшей девочки просили суд не лишать обвиняемого свободы, так как он оказывает материальную помощь. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На Кубани раненную цирковой львицей девочку вывели из комы

Цирковое шоу проходило 28 октября 2018 года в селе Успенском. Четырехлетняя девочка, сидевшая в первом ряду на коленях у мамы, в какой-то момент оказалась спиной к арене. Для хищной кошки ее движение стало сигналом к нападению. Львица стремительно бросилась к ребенку и лапой через ограждение вытащила ее на манеж. В результате несчастного случая девочка получила тяжелые рваные раны на груди и лице.

Как установило следствие, обвиняемый при организации циркового номера с африканской львицей по кличке Кети пренебрег мерами безопасности - представление проходило без специально обученных людей (униформистов) с необходимыми средствами воздействия на животных. Это является обязательным условием для работы на манеже с хищником. Слушания по резонансному делу в Успенском районном суде проходили с 23 января.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили проекты в сфере энергетики и торговли
ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных