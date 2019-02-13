На Кубани осудили директора цирка, где львица напала на девочку

Успенский районный суд Краснодарского края вынес приговор в отношении 51-летнего директора цирка шапито, в котором в октябре прошлого года в разгар представления львица нанесла раны четырехлетней девочке. Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы в тюрьме.

"Также удовлетворены исковые требования прокурора на сумму 2,5 миллиона рублей. Родители пострадавшей девочки просили суд не лишать обвиняемого свободы, так как он оказывает материальную помощь. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Цирковое шоу проходило 28 октября 2018 года в селе Успенском. Четырехлетняя девочка, сидевшая в первом ряду на коленях у мамы, в какой-то момент оказалась спиной к арене. Для хищной кошки ее движение стало сигналом к нападению. Львица стремительно бросилась к ребенку и лапой через ограждение вытащила ее на манеж. В результате несчастного случая девочка получила тяжелые рваные раны на груди и лице.

Как установило следствие, обвиняемый при организации циркового номера с африканской львицей по кличке Кети пренебрег мерами безопасности - представление проходило без специально обученных людей (униформистов) с необходимыми средствами воздействия на животных. Это является обязательным условием для работы на манеже с хищником. Слушания по резонансному делу в Успенском районном суде проходили с 23 января.