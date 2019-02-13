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13.02.2019 22:48
Рубрика: В мире

СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ

Сенаторы США от Демократической и Республиканской партий внесут законопроект о новых санкциях против банковского и энергетического сектора России, а также против госдолга РФ.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Как передает Reuters, документ предусматривает санкции в отношении сделок со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, в отношении проектов российских госкомпаний энергетического сектора за пределами РФ, а также в отношении инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами территории РФ.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС и США готовят новые антироссийские санкции из-за украинских моряков. Этот вопрос будет поднят уже 18 февраля на заседании глав МИД Евросоюза, а сами санкции введены в течение двух месяцев. Предполагается, что они будут направлены против конкретных физических и юридических лиц, связанных с инцидентом в Керченском проливе.

Постоянный представитель при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Россия не беспокоится по поводу угрозы новых санкций США. По его словам, Вашингтон столько говорит о введении новых мер, что в Москве к этому привыкли и не обращают внимания.

В мире США Санкции и антисанкции
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