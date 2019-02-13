В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных

Экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которая в Иране считается террористической, взяла на себя ответственность за подрыв автобуса, перевозившего военнослужащих иранского Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Ранее пресс-служба КСИР распространила сообщение о гибели в среду иранских военных в результате теракта в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Смертник на автомобиле со взрывчаткой врезался в автобус с военнослужащими на дороге Хаш-Захедан. По неофициальным данным, в результате теракта погибли более 40 человек.

"Джейш аль-Адль" действует в районе ирано-пакистанской границы с 2012 года. Она является преемницей разгромленной иранскими спецслужбами суннитской экстремистской группировки "Джундалла" ("Воины Аллаха"). Боевики "Джейш аль-Адль" ранее неоднократно совершали похищения и теракты в отношении военнослужащих и пограничников Исламской Республики.