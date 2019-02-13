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13.02.2019 20:42
Рубрика: Российский автопром

Выросла популярность российских легковушек

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 33 (7791)
Московские автомобилисты в январе обратили больше внимания на автомобили российского производства - их продажи выросли на 6,8%, при этом спрос на иномарки упал на 3%, подсчитали в агентстве "Автостат Инфо".
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Впрочем, если посмотреть на цифры не в процентах, а в штуках, то становится ясно, что популярность зарубежных авто в Москве по-прежнему гораздо выше. Так, российских легковушек москвичи купили в январе 768, а иномарок - 11 819.

Нет российских авто и в десятке самых популярных брендов. Жители столицы чаще других покупают KIA Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Creta.

Стали известны города, где ожидается бум продаж автомобилей