Весной этого года Apple может запустить собственный онлайновый видеосервис, где будет показывать кинофильмы, сериалы и шоу.

Сама компания от комментариев отказывается. Но западные СМИ сообщают, что в конце марта состоится презентация самого сервиса, на которую уже приглашают голливудских звезд.

Вероятнее всего, новинка от Apple будет представлять собой аналог Hulu или Netflix - площадок, которые предоставляют доступ к видео по подписке. Это и развлекательные программы, и сериалы, и детские мультики, и взрослое кино. Часть этого контента тот же Netflix снимает самостоятельно, а часть - закупает на стороне.

При этом Netflix (в 2018 году он купил права на показ нескольких российских сериалов) и Hulu участвовать в новом проекте Apple не собираются. Сейчас Apple ведет переговоры с еще одной крупной медиакомпанией, HBO (она снимает "Игру престолов"), но окончательной договоренности о сотрудничестве тоже пока нет. Насколько быстро в "видеотеке" Apple появятся сериалы и шоу из России, сейчас сказать вообще сложно.

Однако в нашей стране готовится к запуску серьезный конкурент, которого сейчас дорабатывает "Яндекс". Представители российской интернет-компании рассказывают, что подразделение под названием "Яндекс.Студия" будет участвовать в производстве шоу, сериалов и фильмов в самых разных жанрах.

Сейчас у "Яндекса" существует несколько возможностей оформить платную подписку, чтобы смотреть видео, - это премиальные сервисы "Кинопоиск + Амедиатека" и "Яндекс.Плюс". На "Кинопоиске" подписка стоит 649 рублей в месяц - в эту стоимость входит доступ к 4800 российским и зарубежным фильмам и сериалам в высоком качестве. "Яндекс.Плюс" стоит 169 рублей в месяц. Помимо музыки, скидок на такси и бесплатной доставки заказанных в Сети товаров, в эту стоимость входит возможность просмотра фильмов.

В какую сумму обойдется доступ к сериалам и фильмам у Apple, предсказать сложно. Но можно предположить, что она будет сравнима с конкурентами. Во всяком случае, месяц подписки на Apple Music и "Яндекс.Музыку" в России стоит одинаково.