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14.02.2019 19:01
Рубрика: Легковые авто

Белорусский КГБ распродает раритетные BMW и Mercedes-Benz

Текст: Борис Захаров
Если вы хотите почувствовать себя "немножко Джеймсом Бондом", у вас есть возможность приобрести автомобили, состоявшие на службе в Комитете госбезопасности Республики Беларусь.
Фото: Скриншот с экрана Фото: Скриншот с экрана
Фото: Скриншот с экрана

Десятки таких автомобилей, многие из которых были выпущены еще в восьмидесятых годах прошлого века, выставлены на продажу на сайте "Белспецконтракта" - унитарное предприятие, через которое в республике продается все снятое с баланса госимущество.

Фото: Rigas Autobusu Fabrika
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В распродающемся спецпарке преобладают модели немецких марок, в частности много моделей Opel (Astra, Vectra, Omega) и BMW (BMW 318i в кузове E36 и BMW 750i 1996 года выпуска в кузове E38). Самый старый экземпляр, который уже можно причислить к олдтаймерам, - седан Mercedes-Benz 230E в 123-м кузове. Как следует из объявления, этот автомобиль имеет пробег 476 000 км и предлагается за 2600 белорусских рублей (85 тысяч российских рублей).

Есть, впрочем, экземпляры и помоложе - такие как Peugeot 607 2000-го года выпуска. Французский флагманский автомобиль имеет пробег 367 000 км и продается за 9100 белорусских рублей (277 000 российских рублей).

Кроме того, в списке распродающихся машин белорусского КГБ значатся многочисленные "Волги" в возрасте не менее 15 лет с пробегом 200-300 тысяч км.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Такие автомобили представляют явную коллекционную ценность ввиду "шпионской" легенды и предлагаются при этом по бросовым ценам. Жаль, что ввозить такие раритеты в Россию будет не очень выгодно, поскольку беспошлинный ввоз для машин из Белоруссии возможен только в том случае, если они были растаможены в этой стране после 2010 года.

Как уточняет drom.ru, cотрудник "Белспецконтракта" рассказал по телефону, что автомобили продаются без аукциона: пришел-купил. Правда, надо заранее записываться на просмотр.

#автомобили #BMW #Mercedes-Benz