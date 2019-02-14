Британские депутаты выступили против подхода Мэй по Brexit

Британские парламентарии в ходе голосования в Палате общин выступили против подхода премьер-министра страны Терезы Мэй относительно выхода Лондона из Евросоюза.

Против плана главы правительства выступили 303 депутата, передает агентство Reuters. Позицию Мэй поддержали 258 законодателей. Таким образом, результаты голосования в очередной раз продемонстрировали расхождения между парламентом и кабинетом министров по вопросу Brexit.

Между тем постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов предположил, что Великобритания может покинуть Евросоюз 29 марта. "Это может произойти 29-го числа, а может быть и нет. Хотя пока я думаю, что Brexit, скорее, случится именно в этот день", - отметил дипломат.