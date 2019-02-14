Эксперты подсчитали количество автомобилей в России

Парк автомобильной техники в России насчитывает 51,8 миллиона единиц. Такие данные по состоянию на 1 января 2018 года привело аналитическое агентство "Автостат".

Львиная доля от общего числа автомобилей - 84 процента - приходится на легковые машины. Их в отечественном автопарке 43,5 миллиона единиц. Далее идет легкая коммерческая техника (доля - 8 процентов, чуть более 4,1 миллиона) и грузовые автомобили (7 процентов, 3,8 миллиона штук).

Автобусов в России чуть более 0,4 миллиона. Это около 1 процента российского парка.

Ранее стало известно, что в Москве выросли продажи автомобилей отечественного производства. Также эксперты назвали лидера продаж на отечественном рынке за 2018 год.