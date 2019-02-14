Глава "Газпрома" допустил появление "Турецкого потока-2"

Мощности проекта газопровода "Турецкий поток", который свяжет Россию и Турцию через Черное море, могут быть удвоены. О такой вероятности заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер после встречи встречи лидеров двух стран в Сочи.

"Две нитки "Турецкого потока" через Черное море уже построены, и дальше ведется строительство наземной инфраструктуры. Но при наличии спроса и необходимых согласований проект морского газопровода "Турецкий поток-2" мог бы состояться", - сказал Миллер ТАСС.

Заинтересованность в расширении мощностей газопровода до сих пор проявляет Греция, которая рассчитывала, что вторая нитка "Турецкого потока" пойдет в направлении Греции и Италии, однако, судя по результатам процедуры бронирования будущих трубопроводных мощностей, газ потечет из Турции далее в Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Первая нитка будет снабжать газом саму Турцию.