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14.02.2019 12:34
Рубрика: Власть

Госдума вводит меры против "лифтов-убийц"

Текст: Татьяна Замахина
Госдума вводит штрафы для организаций, а также их работников за нарушения при эксплуатации лифтов. Особенно крупные штрафы будут грозить, если в результате недоработок могли пострадать люди. Законопроект прошел второе чтение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тема неисправности лифтов поднимается, когда происходят резонансные случаи. Причем не застрахованы жители даже престижных домов. Так, в 2016 году в ЖК "Алые паруса" у лифта, в котором ехала женщина, провалился пол, в результате чего она вылетела в открытую шахту и разбилась. Отвечать за неисправные лифты, как выяснилось, никто не должен.

- Ответственности за нарушение правил безопасного использования и эксплуатации лифтов сейчас в нашем законодательстве нет, - заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Хотя ее давно надо было установить для защиты здоровья и жизни граждан.

Почему лифтовому хозяйству Сибири не хватает квалифицированных кадров

Административная ответственность также вводится в отношении подъемных платформ для инвалидов. В случае нарушений при их эксплуатации под угрозой оказываются наиболее уязвимые категории граждан, подчеркнул спикер ГД. Законопроект также касается движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

Нарушение требований к безопасности лифтов и других перечисленных механизмов предлагается наказывать штрафом - до 40 тысяч рублей для организаций. А если была угроза жизни людей, возникновению аварии, то штраф вырастет до 350 тысяч рублей. Горе-монтажников или ремонтников оштрафуют на 3-5 тысяч рублей.

Как признали в Ростехнадзоре в ходе рассмотрения поправок, многие лифты уже свой срок выработали. Кроме того, к их эксплуатации привлекались организации, где не было квалифицированных специалистов. В 2013 году лифты убрали из категории опасных объектов. В ходе дискуссии по поправкам звучали предложения отменить это решение ввиду угрозы, исходящей от неисправных лифтов.

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