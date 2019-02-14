Инициатива Путина о наказании для главарей ОПГ будет в приоритете у Госдумы

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект главы государства, в котором Владимир Путин предложил ужесточить наказание для главарей организованных преступных группировок. Об этом журналистам заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Он добавил, что документ направлен в профильный комитет и будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы. Оно состоится 18 февраля.

Как напомнил спикер ГД, глава государства "предложил усилить наказание для участников ОПГ и тех, кто создает преступные сообщества и планирует их деятельность, самые тяжкие преступления - убийства, грабежи, разбой".

Он обратил внимание на то, что инициированный главой государства проект ужесточает наказание за участие в ОПГ, а также устанавливает уголовную ответственность "за занятие высшего положения в преступной иерархии как самостоятельный состав". Именно за это будет грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей.

Согласно проекту закона, за создание или руководство преступным сообществом нарушителя лишат свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.

При этом за преступные деяния, совершенные лицом высшего положения в преступной иерархии, последует лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. Также за это могут пожизненно лишить свободы.

Возможно получить освобождение от уголовной ответственности, если покинуть ОПГ или сотрудничать с правоохранителями.