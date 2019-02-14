Косачев прокомментировал "двойные стандарты" европейской политики

Признание в соцсетях продюсера BBC Syria Риама Далати о том, что кадры видео из госпиталя сирийской Думы, снятые пресловутыми "Белыми касками" якобы после химической атаки в апреле 2018 года, оказались постановочными, разумеется, никого в России не удивило. С нашей стороны неоднократно указывалось на то, что эта псевдообщественная организация является "химическим Голливудом" для поставки западным странам "липовых" фактов о якобы совершенных Дамаском преступлений в обоснование последующих санкций и даже военных атак по Сирии.

Собственно, в этой истории ни к кому нет вопросов, кроме самого "заказчика". Тогдашние "фейки" "Белых касок" послужили основанием для вполне конкретных действий: 14 апреля США выпустили по Сирии более ста крылатых ракет. Итак, очередной уже ставший классическим сюжет - предлог, обвинение, атака (как вариант - санкции), которые и были главной целью и причиной, а не следствием. Последующее разоблачение и появление свидетельств ничего не меняет - что поменяло признание обмана со знаменитой "пробиркой Колина Пауэлла", послужившей основанием для атаки на Ирак? Что изменил европейский доклад, признавший факт грузинской агрессии против Цхинвала в августе 2008 года? И что изменит установление истинных фактов по "делу Скрипалей", по малазийскому "Боингу", по противостоянию на Донбассе, по "вмешательству России" в какие-то очередные выборы и т.п., если все это будет сделано через годы после самих событий? Какая разница, если дело сделано - "ложечки нашлись", но Саддама Хуссейна уже казнили, удары по Сирии нанесены, а европейские структуры штампуют резолюции про "российскую агрессию" против Грузии и Украины и т.п.

Вы же видите, какой шум поднялся в иностранных СМИ в связи с признанием продюсера BBC Syria, как общественность возмущенно требует расследования, как европейские члены Совбеза ООН призывают осудить агрессию США против суверенной Сирии по подложному предлогу? Не видите? Вот и все, что вам нужно знать о "двойных стандартах" на практике.

Кстати, и главный сайт самой BBC по поиску на "Riam Dalati" дает самые свежие ссылки на... 2017 год. Нет для BBC нынешней новости - типа, да кому она интересна?

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.