МИД РФ о готовящихся санкциях США: Это уже медицинский случай

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередные законотворческие инициативы американских сенаторов. Во время брифинга она заявила, что "это уже случай медицинский".

- Говорить серьезно об очередных рассуждениях американских законотворцев в данном случае язык не поворачивается, потому что люди, которые творят законы, все-таки должны разбираться в праве не только внутреннем, но и международном, невозможно, - цитирует РИА Новости слова Захаровой.

Ранее сенатор Константин Косачев назвал безумными и бездумными планируемые санкции США против России. По его мнению, американские сенаторы "отметились очередным зубодробительным законопроектом".

Напомним, американские сенаторы внесли в среду законопроект, который в случае принятия приведет к новым санкциям. Россия готова отреагировать на новые санкции в случае их введения, в том числе помочь госбанкам, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, Минфин и Банк России создали необходимые буферы для реагирования на такие ограничения.