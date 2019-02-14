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14.02.2019 08:54
Рубрика: Общество

Названа главная опасность алкоголя для женщин

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно исследованию австралийских ученых из Университета Флиндерса, большинство женщин не знают о доказанной связи между употреблением алкоголя и появлениям рака груди. В том числе и те представительницы слабого пола в возрасте от 45 до 64 лет, которые находятся в "зоне самого высокого риска", передает Medicalxpress.

- Существует низкий уровень осведомленности об установленной связи между алкоголем и раком молочной железы и некоторая путаница в отношении риска, учитывая общественное мнение о том, что не у всех пьющих есть рак молочной железы. Сегодня алкоголь в Австралии для взрослого населения считается основным источником удовольствия и определяет главные события в жизни людей, - отметила ведущий автор исследования доктор Эмма Миллер.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Опрос среди женщин продемонстрировал, что большинство из них связывает употребление спиртного с краткосрочными рисками, искренне полагая, что в небольших дозах алкоголь полезен для сердца и организма в целом.

- Женщины знают, что алкоголь может привести к появлению избыточного веса, нарушениям психического здоровья, но о его влиянии на развитие рака многим кажется мифом, - пояснила Миллер.

По ее словам, сегодня в Австралии на долю злокачественных образований молочных желез приходится 28% всех случаев рака, который диагностируется у женщин.

Ранее специалисты из Национального института изучения рака в Бетесде (США) совместно с коллегами из других вузов выяснили, как употребление разных доз алкоголя влияет на появление онкологии и продолжительность жизни.

Общество Здоровье
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