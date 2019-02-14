Нетаньяху проговорился о желании начать войну с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовящейся войне с Ираном в составе c коалицией арабских стран. Это произошло после его встречи с представителями арабских стран для обсуждения "общих интересов". В частности, после разговора в Варшаве с министром иностранных дел Омана Юсефом бен Алауи бен Абдаллой.

Между тем в скором времени текст заявления израильского премьера в Twitter был изменен его пресс-службой. Слово "война" исправлено на "борьбу с Ираном". "По сути, это открытая встреча с представителями ведущих арабских стран, которые встречаются за одним столом с Израилем для продвижения общих интересов в борьбе против Ирана", - цитирует Нетаньяху ТАСС.

Главнокомандующий Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери в свою очередь отметил, что враждебная антииранская встреча не сможет ни подорвать власть Исламской Республики, ни повлиять на ее политику.

В конце минувшего года Иран предупредил своего главного антагониста в регионе - Израиль о последствиях за его намерение внести раскол в отношения Исламской Республики с Евросоюзом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что в Тегеране есть тайный склад, где хранятся 15 контейнеров, каждый из которых может содержать ядерные материалы и оборудование. В качестве доказательств премьер продемонстрировал спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами.