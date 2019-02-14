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14.02.2019 14:38
Рубрика: Легковые авто

Новый Mercedes-Benz S-Class получит гигантский центральный дисплей

Текст: Борис Захаров

Фотошпионам, занятым в охоте на флагманский седан Mercedes-Benz S-Class, улыбнулась удача. Мало того, что они засняли закамуфлированный автомобиль на ходовых тестах снаружи, им посчастливилось заглянуть и в салон, причем тест-пилот, судя по снимкам, явно не возражал, хоть на снимке его лицо и скрыто. Фото публикует издание autocar.

Фото: www.media.daimler.com
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Итак, главным откровением, если не сказать сенсацией, стал запечатленный папарацци дисплей мультимедийного комплекса MBUX. Он просто огромен.

Судя по всему, крупнее гиганта iPad Pro 12.9, при этом дисплей стоит в автомобиле не вертикально, как в автомобилях Tesla, а горизонтально, под большим углом относительно центральной консоли. В нижней части дисплея смонтированы фирменные мерседесовские управляющие кнопки, поэтому версия о том, что пилот установил в салоне айпад или другой сторонний планшет - несостоятельна. И стало быть, в 2020 году, когда дебютирует S-Class новой генерации, мы получим его с огромным штатным центральным дисплеем.  

Таким образом - это тоже следует из опубликованного снимка - Mercdes-Benz отказывается от цифровой приборки, объединенной с центральным дисплеем в единый блок. Хотя щиток приборов - это также очевидно - останется виртуальным. 

Известно также, что флагманскую модель Mercedes-Benz нового поколения будут предлагать исключительно в длиннобазном исполнении. Она получит расширенные возможности автопилотирования, а компанию ДВС составят полностью электрические и гибридные силовые установки.

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#Mercedes-Benz