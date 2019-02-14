Новый Mercedes-Benz S-Class получит гигантский центральный дисплей

The first interior spy shots of the 2020 Mercedes S-Class reveal an impending tech upgrade https://t.co/D7iDCowxRE pic.twitter.com/LhqFnG6XX1 — Autocar (@autocar) 14 февраля 2019 г.

Фотошпионам, занятым в охоте на флагманский седан Mercedes-Benz S-Class, улыбнулась удача. Мало того, что они засняли закамуфлированный автомобиль на ходовых тестах снаружи, им посчастливилось заглянуть и в салон, причем тест-пилот, судя по снимкам, явно не возражал, хоть на снимке его лицо и скрыто. Фото публикует издание autocar.

Итак, главным откровением, если не сказать сенсацией, стал запечатленный папарацци дисплей мультимедийного комплекса MBUX. Он просто огромен.

Судя по всему, крупнее гиганта iPad Pro 12.9, при этом дисплей стоит в автомобиле не вертикально, как в автомобилях Tesla, а горизонтально, под большим углом относительно центральной консоли. В нижней части дисплея смонтированы фирменные мерседесовские управляющие кнопки, поэтому версия о том, что пилот установил в салоне айпад или другой сторонний планшет - несостоятельна. И стало быть, в 2020 году, когда дебютирует S-Class новой генерации, мы получим его с огромным штатным центральным дисплеем.

Таким образом - это тоже следует из опубликованного снимка - Mercdes-Benz отказывается от цифровой приборки, объединенной с центральным дисплеем в единый блок. Хотя щиток приборов - это также очевидно - останется виртуальным.

Известно также, что флагманскую модель Mercedes-Benz нового поколения будут предлагать исключительно в длиннобазном исполнении. Она получит расширенные возможности автопилотирования, а компанию ДВС составят полностью электрические и гибридные силовые установки.