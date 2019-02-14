О чем говорил Владимир Мединский на Инвестиционном форуме-2019

Среди многочисленных бизнес- и социальных проектов на Инвестиционном форуме в Сочи затронули и вопросы культурной трансформации и обсудили, как повысить интерес населения страны к национальному культурному достоянию. Владимир Мединский выступил в рамках дискуссии "Сохранить и приумножить: реализация национального проекта по культуре". Мы собрали основные тезисы министра.

Учреждения культуры будут получать гранты за усилия по привлечению посетителей

Теперь за инвестиции придется побороться - от усилий по привлечению посетителей будет зависеть размер грантов, распределяемых в рамках нацпроекта "Культура". Как сообщил Владимир Мединский, профинансируют не ремонт, например, "фондохранилища", а создание комфортной среды, которая привлечет большее количество зрителей. "Существенные средства будут тратиться на так называемые инвестиционные гранты учреждениям культуры, которые проводят реновацию своих помещений, капитальный ремонт", - сообщил министр и добавил, что в первую очередь средства будут тратиться на инфраструктурную поддержку театров - детских, кукольных.

Около 95% средств нацпроекта "Культура" получат регионы

В рамках национального проекта "Культура" широко профинансируют региональные проекты, для этого в регионы направят большую часть средств. "Мы посчитали, что практически 95% всех средств будет ориентировано не на столицу и не на столичного потребителя культуры. Мы хотим, чтобы те замечательные произведения искусства, которыми мы могли бы гордиться, были предельно доступны всем нашим гражданам", - сказал Мединский.

Культурные нормативы в школьной программе

О планах Минкультуры и Минпросвещения (его возглавляет Ольга Васильева) включить культурные нормативы для школьников в учебную программу рассказал Владимир Мединский. "Мы сейчас работаем над созданием одного межведомственного проекта совместно с Министерством просвещения. Он будет называться "Культурные нормативы для школьника". Идея заключается в том, чтобы интегрировать в учебную программу культурные компоненты", - сказал министр. Новые нормативы (и по мнению Мединского, пугаться этого слова не нужно) означают, что школьники ежегодно будут обязаны посетить определенное количество выставок, музеев или спектаклей, а также посмотреть несколько хороших фильмов (желательно отечественных!). А своими впечатлениями юные зрители должны делиться в специальном "культурном дневнике".

Коллекции большинства российских музеев оцифруют до 2024 года

В рамках нацпроекта "Культура" планируют оцифровать коллекции большинства музеев России, и министр культуры считает, что музейщики уложатся в срок: национальный проект рассчитан на 2019-2024 годы. "Думаю, что до конца срока действия нацпроекта максимум наших коллекций будет оцифровано и вовлечено в музейный фонд. Кстати, восемь лет назад цифровая коллекция составляла уровень статпогрешности, а сейчас это уже миллионы и миллионы предметов", - отметил Мединский.

Напомним, Владимир Мединский - руководитель национального проекта "Культура". Бюджет проекта, рассчитанного на 2019-2024 годы, составит 113,5 млрд рублей, что на 6,5 млрд больше, чем сообщалось ранее. При этом 109,7 млрд рублей выделят из федерального бюджета, а 3,8 млрд рублей - из региональных. В нацпроект войдут такие федеральные программы, как "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".