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14.02.2019,  
16:01
Текст:  Николай Грищенко

Опубликованы фото артефактов с затонувшего в 1942 году авианосца Hornet

Команда американского исследовательского судна Petrel ("Буревестник") опубликовала фотографии уникальных артефактов, найденных на борту погибшего в 1942 году авианосца Hornet ("Шершень"). Съемка проводилось с помощью глубоководного аппарата в Тихом океане на глубине 5330 метров.

Запущенный к месту гибели боевого корабля подводный робот-разведчик смог сделать снимки разрушенного авианосца. На одном из них показан трактор-тягач International Harvester, который применялся для транспортировки самолетов и очистки взлетной палубы. На других запечатлены остатки самолета, пробоина, автоматический зенитный пулемет и зенитное орудие калибром пять дюймов.

Фото: National Security Archive
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- У такого орудия я находился в момент атаки японских самолетов, - заявил телекомпании CBS This Morning 95-летний ветеран войны Ричард Новацки.

В 1942 году ему было всего 18 лет, он служил простым матросом на этом корабле. Он также рассказал, как Hornet атаковали бомбардировщики и торпедоносцы, и описал попадание в корпус авианосца бронебойных бомб. По его словам, команда начала эвакуироваться на другие корабли лишь после гибели 140 членов экипажа. Увидев свой боевой пост, Ричард Новацки пошутил: "Если вы пойдете к моему шкафчику, там будет 40 баксов, вы можете их забрать".

Участники экспедиции пока не раскрывают точное местоположение затонувшего 77 лет назад авианосца, чтобы спасти корабль от охотников за артефактами.

Справка "РГ"

Строительство авианосца Hornet (CV-8) началось в 1939 году. На воду корабль был спущен 14 декабря 1940 года. Принимал активное участие в войне с Японией. К моменту гибели на борту корабля находилась авиагруппировка из 107 самолетов. Был тяжело поврежден японской авиацией в бою у островов Санта-Крус 26 октября 1942 года, оставлен экипажем и потоплен торпедами американских и японских эсминцев.

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