Памятное гашение конверта к юбилею вывода войск из Афганистана прошло в Минске

Церемония гашения специальным штемпелем художественного маркированного конверта, приуроченная к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялась в белорусской столице, сообщает РУП "Белпочта". В ней участвовали первый заместитель министра связи и информатизации РБ Дмитрий Шедко и депутат национального парламента, председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерий Гайдукевич.

На конверте, выпущенном тиражом в десять тысяч экземпляров, изображена медаль и танковая колонна. Над дизайном штемпеля работала художник Евгения Бедоник.

Тема вывода советских войск из Афганистана отражалась на почтовой продукции в Минске не впервые, уточняет агентство. В республике была выпущена серия из шести маркированных конвертов "20-летие вывода советских войск из Афганистана" и почтовая марка, конверт и спецштемпель, затем маркированный конверт "15-летие открытия памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане", "Остров Мужества и Скорби", почтовая карточка c изображением памятника воинам-интернационалистам на острове Мужества и Скорби, а также маркированные конверты "25-летие Ашхабадского сбора воинов запаса" и "25-летие вывода советских войск из Афганистана".

Стоит напомнить, что 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана исполняется 15 февраля. Памятные мероприятия, посвященные это дате, пройдут в различных регионах Союзного государства. В настоящее время только в Беларуси проживают около 27 тысяч воинов-интернационалистов, принимавших участие в боевых действиях на территории ДРА.