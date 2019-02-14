Павел Мамаев забил семь мячей в матче в СИЗО

Сегодня в "Бутырке" состоялся футбольный матч с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, находящегося под стражей с октября прошлого года.

Встреча проходила в рамках часовой прогулки. Подследственные сыграли два тайма по 20 минут. Между ними был также перерыв, который длился 15 минут.

В матче приняли участие две команды по шесть человек (пять полевых и один вратарь), составленные из сокамерников. Мамаев, в отличие от остальных, нанес себе фамилию на спину, а также номер - 17-й.

Павел отыграл по тайму за каждую из команд ("желтые" против "зеленых") и забил в общей сложности семь мячей. Итоговый счет - 8:7 в пользу "желтых".

Что касается форварда "Зенита" Александра Кокорина, арестованного, также как и Мамаев, за участие в двух драках в центре столицы, то он в сегодняшнем матче не играл.