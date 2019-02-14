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14.02.2019 19:28
Рубрика: В мире

Былое и Дума

Продюсер BBC признал постановочной сцену с "жертвами химатаки" в сирийском госпитале
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
В Москве прокомментировали сенсационные признания продюсера BBC Риама Далати, который написал в Twitter, что сцена в госпитале сирийского города Дума в Восточной Гуте, где якобы оказывали помощь пострадавшим от предполагаемой химической атаки 7 апреля 2018 года, "была без сомнения постановочной", и он "может это доказать". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, об инсценировке химатаки российская сторона утверждала с самого начала.
В апреле 2018 года мировые СМИ облетели шокирующие кадры из госпиталя города Дума, куда якобы доставляли жертв химической атаки, в которой Запад обвинил сирийскую армию. Однако впоследствии сами "пострадавшие" признались, что съемки были постановочным. Фото: telegram.im/directorate4 В апреле 2018 года мировые СМИ облетели шокирующие кадры из госпиталя города Дума, куда якобы доставляли жертв химической атаки, в которой Запад обвинил сирийскую армию. Однако впоследствии сами "пострадавшие" признались, что съемки были постановочным. Фото: telegram.im/directorate4
В апреле 2018 года мировые СМИ облетели шокирующие кадры из госпиталя города Дума, куда якобы доставляли жертв химической атаки, в которой Запад обвинил сирийскую армию. Однако впоследствии сами "пострадавшие" признались, что съемки были постановочным. Фото: telegram.im/directorate4

"Это совпадает с нашими экспертными заключениями, - заявил Песков. - Очень многие съемки, которые в том числе делались "Белыми касками" (именно эта организация распространила ролик из больницы, которым тут же воспользовались США, Британия и Франция для оправдания совместного массированного ракетного обстрела Дамаска спустя неделю. - Прим. "РГ"), носили и носят провокационный, постановочный характер".

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Об этом же напомнила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. "На протяжении многих лет мы видим трагифарс в исполнении западного сообщества и СМИ... Кульминацией этого театра абсурда можно считать заявление продюсера BBC, который подтвердил, основываясь на собственных изысканиях, постановочный характер съемок при непосредственном участии "Белых касок". При том позицию компании в целом тоже хотелось бы заслушать, потому что они активно освещали те события, и ракурс подачи материалов тоже был однозначным - в пользу действий так называемой коалиции на территории Сирии, которую возглавляют США", - отметила дипломат.

Впрочем, на самом сайте британской телерадиокомпании нет ни слова о выводах продюсера собственного сирийского бюро, который в течение шести месяцев пытался выяснить правду о том, что же на самом деле произошло в Думе. В корпорации лишь заявили агентству ТАСС, что записи господина Далати в Twitter "являются его личным мнением".

При этом он с осторожностью утверждает, что некая атака поблизости от Дамаска все же была совершена, однако тогда не использовался зарин, о чем сообщали западные издания. "Как бы то ни было, весь сопутствующий антураж был сфальсифицирован для раздувания эффекта... В больнице никто не умер. Все активисты "Белых касок" и другие люди (якобы осведомленные о поражении округи неустановленным химическим веществом. - "РГ"), с которыми я общался, находились либо в Идлибе, либо в районе Евфрата. Лишь один был в Дамаске", - признал Далати. Он также отметил, что террористическая группировка "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ), контролировавшая Думу, на своем пути "выжигала все каленым железом" и "держала в страхе общественных деятелей, врачей и представителей гуманитарных миссий".

В корпорации BBC ограничились кратким комментарием о том, что недавние публикации продюсера Риама Далати "являются его личным мнением"
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Еще более примечательным выглядит то, что спустя несколько часов после этой публикации, которая вызвала огромный резонанс, журналист ее удалил и вообще закрыл свою страничку для широкой публики -- теперь в сети можно найти лишь скриншоты оригинальной записи. К слову, еще в апреле прошлого года, то есть по свежим следам предполагаемого происшествия в Думе, Далати также высказал сомнения относительно версии Запада, обвинившего правительственные войска САР в отравлении собственных граждан (утверждалось, что бомбу за зарином на город якобы сбросил вертолет сирийких ВВС). Однако затем сириец поспешил удалить свой "твит", не совпадающий с позицией британского телеканала, на который он работает. Тогда же в Организации по запрещению химоружия прошел брифинг, на котором выступили сразу несколько сирийцев, участвовавших в тех самых съемках. Среди них был и 11-летний Хасан Диаб, которого на камеру выразительно поливали водой из шланга в целях "детоксикации". Однако мальчуган, к счастью, был совершенно здоров, а по завершении всех "медицинских" процедур получил в качестве "гонорара" финики, печенье и рис. Про постановку "больничной сцены" до сих пор сообщали лишь некоторые европейские СМИ, например, немецкий телеканал ZDF, чьи репортеры отправились в Думу и опросили сотрудников больницы, которые не регистрировали пациентов с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Это те же выводы, к которым с самого начала пришли специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, чьи военные врачи сразу же посетили Думу. "Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов", -- признал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. В Москве настаивали, что именно последствия ракетного удара, нанесенного западной коалицией по объектам в Дамаске, серьезно осложнили ситуацию в сфере безопасности и не позволили экспертам Организации оперативно выдвинуться на место предполагаемого происшествия. В целом же российский МИД неоднократно критиковал качество инспекций ОЗХО в Сирии,чьи доклады появлялись с большим опозданием и зачастую не соответствовали критериям сбора проб и анализа информации. Сейчас Москва выступает категорически против того, чтобы ОЗХО получила право определять виновных в химатаках.

Фото: telegram.im/directorate4

Что касается непосредственно "Белых касок", созданных бывшим британским военным разведчиком Джеймсом Ле Мезюрье в 2013 году, когда в Сирии уже начался гражданский конфликт, то на Смоленской площади не раз заявляли о нечистоплотности этой организации, которая работала на территориях, подконтрольных не просто вооруженной оппозиции, но и террористам. Примечательно, что по мере освобождения сирийской армией южных регионов, где возникла одна из зон деэскалации, "волонтеры" начали прошлым летом массово эвакуироваться из страны. Как рассказал в интервью Euronews министр иностранных дел России Сергей Лавров, британцы, немцы и канадцы поначалу обещали разместить "белокасочников" у себя, однако, познакомившись с их личными делами, "пришли в ужас". "У них такое прошлое, которое наводит на мысль о том, что подобных людей с криминальными задвижками европейские страны просто уже боятся принимать", - отметил глава МИД России.

Напомним, что за год до провокации в Думе, 7 апреля 2017 года, ВМС США нанесли "показательный" ракетный удар крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Шайрат" под предлогом "возмездия" Дамаску за химическую атаку в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб). Российская сторона категорически отрицала, что сирийские войска могли применить нервно-паралитический газ против мирных жителей, тем более что Дамаск официально уничтожил своих запасы химоружия под контролем ОЗХО. В Москве настаивали, что на во точных окраинах города располагались подпольные химические лаборатории террористов, против которых действовали сирийские ВВС.

Спустя несколько часов журналист BBC поспешил удалить резонансную запись в Twitter о том, что вся сцена с пострадавшими от отравления в Думе была срежиссирована. Фото: twitter@riam dalati
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