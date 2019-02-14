На востоке Москвы перекроют десятки улиц из-за строительства метро

В Москве с 16 по 25 февраля будут введены ограничения на проезд личного транспорта на ряде улиц на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ограничения вводятся, чтобы обеспечить свободный проезд наземного общественного транспорта на время закрытия пяти станций Сокольнической ветки метро: "Бульвара Рокоссовского", "Черкизовской", "Преображенской площади", "Сокольников" и "Красносельской". Движение поездов остановят, так как под "красной" веткой в районе Сокольников пройдет тоннелепроходческий щит, который пробивает путь для будущего северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Ограничивать и перекрывать движение будут на длинном вытянутом участке от Большой Черкизовской улицы почти до Садового кольца. Причем некоторые участки улиц будут перекрыты полностью, а где-то сотрудники ГИБДД будут пропускать машины местных жителей.

Так, по информации ЦОДД, местных жителей будут пропускать на более чем 10 участках перекрытых улиц. Это улица Краснопрудная (от д. 6 (ТЦ "Московский") до Верхней Красносельской), улица Краснопрудная (от Верхней Красносельской до Третьего транспортного кольца), улица Русаковская (от Третьего транспортного кольца до Стромынки), улица Стромынка (от Русаковской до Преображенской), улица Преображенская (от Стромынки до Большой Черкизовской), 2-й Полевой переулок (от Стромынки до Большой Остроумовской), улица Барболина (от Стромынки до 2-й Боевской), улица Бабаевская (от Стромынки до 2-й Боевской), дублер улицы Большая Черкизовская (от 2-й Пугачевской до Окружного проезда), Окружной проезд (от Хапиловского проезда до съезда с Окружного проезда на Большую Черкизовскую в сторону центра), также съезд с улицы Халтуринская на Большую Черкизовскую в сторону центра.

Еще два десятка участков улиц и съездов перекроют полностью для всех автомобилистов. Это Рязанский проспект (от Комсомольской площади до Южного проспекта), Краснопрудный переулок (в районе пересечения с Краснопрудной), 2-й Новый переулок (в районе пересечения с Краснопрудной), улица 2-я Леснорядская в районе пересечения с Русаковской, Газовский переулок в районе пересечения с Русаковской, Леснорядский переулок в районе пересечения с Русаковской, улица Гастелло в районе пересечения с Русаковской, 1-я Боевская в районе пересечения со Стромынкой, Стромынский переулок в районе пересечения со Стромынкой, улица Короленко (от Стромынки до Колодезной), 1-й Полевой переулок (от Стромынки до Большой Остроумовской), Малая Остроумовская в районе пересечения со Стромынкой и 1-я улица Бухвостова в районе пересечения с Преображенской.

Что касается съездов, то проехать будет нельзя с Третьего транспортного кольца на улицы Русаковская и Краснопрудная; с Преображенской набережной на улицу Преображенская в сторону области; с Русаковской набережной на улицу Стромынка в сторону центра; с Суворовской на Преображенскую улицу; с основного хода Большой Черкизовской на дублер улица Большая Черкизовская в районе д. 5А; с Большой Черкизовской на Окружной проезд, с Окружного проезда на Большую Черкизовскую в центр и область. Кроме того, на более чем 10 улицах закроют по одной или несколько полос - по ним поедет общественный транспорт.

Так что от поездок на личном автомобиле в эти дни местным лучше отказаться. Если без машины не обойтись, то в ЦОДД рекомендуют выезжать из районов перекрытий ранним утром - до 6.30, а въезжать уже после 21.30.

На время работ для местных жителей организуют длинный компенсационный маршрут (более 7 км), который соединит все закрытые станции "по верху". Более 230 автобусов будут ходить между "Черкизовской" и "Комсомольской" с интервалом около минуты. Маршрут не охватывает только конечную станцию "Бульвар Рокоссовского" в районе Метрогородок. Но там местные могут воспользоваться одноименной станцией МЦК, либо дополнительным автобусным маршрутом 86М, который довезет проспекта Буденного через "преображенку" и "Электрозаводскую". Еще можно доехать до "Комсомольской" на 13-м трамвае - на время ограничений маршрут будет бесплатным, а интервалы сократят на 50 процентов (до 5 минут в часы пик).

Все ограничения начнут действовать в субботу в 02:30 16 февраля и будут сняты в понедельник в 04:30 25 февраля.