СК начал проверку после столкновения самолетов во Внуково

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку после столкновения двух пассажирских самолетов в московском аэропорту Внуково - следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

Известно, что самолеты авиакомпаний "AZUR" и "Россия" столкнулись днем 14 февраля при буксировке - оба судна получили повреждения. В следственном ведомстве рассказали, что у борта компании "AZUR" повреждена законцовка правого крыла, а у второго лайнера удар пришелся на стабилизатор.

Пассажиров на борту самолетов во время столкновения не было, никто не пострадал. По сообщениям СМИ, в момент столкновения буксировали самолет авиакомпании "Россия", а другой борт был припаркован на стоянке.