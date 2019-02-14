Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о стрельбе в "Москва-Сити"

Дело двух участников вооруженного конфликта с охранниками на территории комплекса "Москва-Сити", Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова, рассмотрел Мосгорсуд. По ходатайству следствия им продлили меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 мая.

Это нашумевшее дело расследуется столичным Главным следственным управлением СКР с ноября 2017 года. Как сообщил в суде следователь, этот случай представляет особую сложность. Постоянно появляются новые доказательства, новые обстоятельства преступления. Кроме того, двое фигурантов дела находятся в бегах. Они объявлены в розыск.

Обвиняемые в суде заявили о невиновности и просили смягчить меру пресечения на домашний арест или залог. Но суд принял сторону следствия.

В связи с длительным расследованием этого дела адвокаты обвиняемых выразили возмущение. Защитник заявил, что "следствие передопрашивает свидетелей, проводит новые экспертизы". И, по мнению адвокатов, для этого нет никаких законных оснований.

В то же время выступивший в суде прокурор заявил, что до передачи дела из Следственного комитета по Москве в Главное следственное управление СК РФ при расследовании были допущены ошибки. На новом этапе расследования, по его словам, следствие идет в соответствии с законом.

Перестрелка между охранниками двух посетителей кафе произошла вечером 17 ноября 2017 года на территории комплекса "Москва-Сити". Скандал начался после того, как частные охранники сделали замечание водителю Mercedes за нарушение правил парковки. В качестве аргументов с обеих сторон появились пистолеты. В результате пбыли ранены шесть человек, в том числе два работника ФГУП "Охрана" Росгвардии.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Полтора года в рамках этого дела под арестом находятся два участника конфликта. Оба подследственных считают себя невиновными. К сожалению, оружие, которым пользовались участники перестрелки, до сих пор не найдено.

В отдельное производство следователи выделили уголовное дело о хулиганстве в отношении двух работников ФГУП "Охрана" Росгвардии - Дмитрия Якобсона и Кирилла Титоренко. Оба они, по версии следствия, также участвовали в перестрелке. На их руках экспертиза обнаружила следы стрельбы.