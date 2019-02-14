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14.02.2019 14:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве выпустят "Тройку", посвященную юбилею Финансового университета

Текст: Ирина Рыбникова

Коллекционерам тематических проездных карт "Тройка" стоит быть настороже: 18 февраля в кассы московского метрополитена поступят в продажу 50 тысяч "Троек", приуроченных к празднованию 100-летия Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда

Выпуск проездных к праздникам и знаковым для города событиям в Москве давно стал традицией. Пассажиры помнят "Тройки", приуроченные к 80-летию метрополитена, запуску Московского центрального кольца, выходу мобильного приложения "Помощник Москвы", началу чемпионата мира по футболу. Теперь коллекционное издание "Троек" пополнит карта с логотипом Финансового университета. Кстати, там утверждают, что к юбилею учебного заведения проездные карты еще не выпускались.

На лицевой стороне новой "Тройки" схематично изображен главный учебный корпус университета, а сама карта выполнена в ярко-бирюзовом корпоративном цвете вуза.

Приобрести проездной, посвященный 100-летию Финансового университета, можно будет во всех кассах столичной подземки.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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